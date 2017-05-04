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10:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Губернатор Кубани примет участие в заседании Госсовета в Кремле

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев примет участие в заседании Госсовета в Кремле.

Источник: ГТРК «Кубань»

Совместное заседание Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны проведет президент России Владимир Путин.

Будет рассмотрена реализация «майских указов», касающихся вопросов предоставления государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимой оценки качества услуг в социальной сфере и расселения граждан из аварийного жилья.

«Майские указы» глава государства подписал в 2012 году. Ежегодно президент проводит совещание с руководителями профильных министерств и ведомств, главами регионов для подведения промежуточных итогов. Выполнение большей части поставленных задач должно быть завершено к 2018 году, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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