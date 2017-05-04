Губернатор Кубани примет участие в заседании Госсовета в Кремле

Совместное заседание Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны проведет президент России Владимир Путин.

Будет рассмотрена реализация «майских указов», касающихся вопросов предоставления государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимой оценки качества услуг в социальной сфере и расселения граждан из аварийного жилья.