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10:34 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко проведет пресс-конференцию с 40 китайскими журналистами

Президент Беларуси Александр Лукашенко, в четверг, 4 мая, проведет встречу с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации — участниками пресс-тура в Беларусь.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба главы государства, мероприятие состоится во Дворце Независимости и станет ключевым событием в пресс-туре китайских журналистов.

Всего во встрече с Александром Лукашенко примут участие около 40 журналистов из крупнейших СМИ Китая, в том числе информационного агентства «Синьхуа», газет «Жэньминь Жибао» и «Чайна Дэйли», Центрального телевидения Китая, а также ряда других печатных, электронных и телевизионных ресурсов.

Первый масштабный пресс-тур в Беларусь китайских журналистов, которые представляют десять провинций, проходит 1—7 мая. К этому времени его участники посетили мемориальный комплекс «Курган Славы», завод «БелДжи» и БелаАЗ, индустриальный парк «Великий камень», Парк высоких технологий, предприятия «Озерицкий-Агро» и «Бабушкина крынка» и другие известные производства Беларуси.

После встречи с главой белорусского государства у них запланировано посещение других культурных и социальных объектов и предприятий.

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