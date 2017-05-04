Лукашенко проведет пресс-конференцию с 40 китайскими журналистами
Президент Беларуси Александр Лукашенко, в четверг, 4 мая, проведет встречу с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации — участниками
Президент Беларуси Александр Лукашенко, в четверг, 4 мая, проведет встречу с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации — участниками
Как сообщила
Всего во встрече с Александром Лукашенко примут участие около 40 журналистов из крупнейших СМИ Китая, в том числе информационного агентства «Синьхуа», газет «Жэньминь Жибао» и «Чайна Дэйли», Центрального телевидения Китая, а также ряда других печатных, электронных и телевизионных ресурсов.
Первый масштабный
После встречи с главой белорусского государства у них запланировано посещение других культурных и социальных объектов и предприятий.