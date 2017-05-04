Власти Москвы согласовали проведение митинга о реновации 14 мая

«Вчера в 16:30 организаторам было направлено официальное уведомление правительства Москвы о согласовании митинга 14 мая на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова с началом в 14:00 и численностью до 5000 человек», — сказал Черников в четверг «Интерфаксу».

Власти Москвы рассказали о сотнях тысяч желающих увидеть список домов под снос

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве, предполагающий переселение жителей пятиэтажных домов. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс.

Несколько инициативных групп граждан подали в столичную мэрию заявки на проведение митинга по этому закону. Как сообщал Верников «Интерфаксу», московские власти на встрече с заявителями пришли к соглашению о проведении единой акции 14 мая на проспекте Сахарова.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее на встрече с горожанами заверил, что жители расселяемых пятиэтажек будут получать новые квартиры в районе своего проживания, если только собственник не захочет выбрать другой район.

2 мая был обнародован список московских пятиэтажек для голосования на включение в программу реновации. В предварительный список вошли 4566 домов.