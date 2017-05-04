Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цехВ конце 2018 года или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
"Делала селфи из моей спальни": Гордон об измене мужа с Седоковой
"Моя мама постаралась": ответ Борисовой СМИ
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
«Так же, как и Саакашвили»: эксперт предрек судьбу Порошенко
«Крах судостроения на Украине»: Киев сносит завод
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Бал Met Gala 2017
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
10:37 (мск), источник: Интерфакс

Власти Москвы согласовали проведение митинга о реновации 14 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Московские власти официально известили инициаторов митинга, запланированного на 14 мая на проспекте Академика Сахарова по вопросу реновации городского жилья, о согласовании акции, сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Источник: Агентство «Москва»

«Вчера в 16:30 организаторам было направлено официальное уведомление правительства Москвы о согласовании митинга 14 мая на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова с началом в 14:00 и численностью до 5000 человек», — сказал Черников в четверг «Интерфаксу».

Читайте также
Власти Москвы рассказали о сотнях тысяч желающих увидеть список домов под снос

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве, предполагающий переселение жителей пятиэтажных домов. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс.

Несколько инициативных групп граждан подали в столичную мэрию заявки на проведение митинга по этому закону. Как сообщал Верников «Интерфаксу», московские власти на встрече с заявителями пришли к соглашению о проведении единой акции 14 мая на проспекте Сахарова.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее на встрече с горожанами заверил, что жители расселяемых пятиэтажек будут получать новые квартиры в районе своего проживания, если только собственник не захочет выбрать другой район.

2 мая был обнародован список московских пятиэтажек для голосования на включение в программу реновации. В предварительный список вошли 4566 домов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Больше половины россиян готовы переизбрать Путина президентом
Сотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГ
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
СМИ: Администрация США поставила цель устранить руководство КНДР
Макрон победил Ле Пен по итогам дебатов
Север Китая накрыла пыльная буря
В России готовят аналог грин-карты
Четверть российских пилотов могут лишиться работы
При разгоне акций протеста в Каракасе пострадал 161 человек
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
«Рабочая лошадь»: странный пикап, за которым выстроилась очередь Компания Workhorse Group из штата Огайо рассекретила характеристики и внешность своего электрического пикапа W-15
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь