Суд не стал восстанавливать Сергея Суртаева в правах депутата Горсовета
Депутат попытался обжаловать решение о своей отставке.
Депутат попытался обжаловать решение о своей отставке.
Центральный районный суд Красноярска отклонил иск
Согласно опубликованным документам, спустя некоторое время после увольнения Суртаев обратился в суд, потребовав вернуть его на пост депутата. В своем заявлении он отметил, что процедура рассмотрения вопроса была нарушена. По словам Суртаева, комиссия по этике не выявила умысла в просрочке сдачи документов.
Однако суд установил, что имеющиеся нарушения не были признаны Горсоветом. В марте иск был отклонен в полном объеме. В материалах дела отмечается, что вердикт суда вступает в силу 3 мая.
Напомним, Сергей Суртаев был отправлен в отставку 6 декабря прошлого года. Причиной тому стала несвоевременная подача декларации о доходах — депутат не успел предоставить документы в установленный срок. Сам Суртаев оправдывался тем, что был в Туве по рабочим делам и отправил документы в Красноярск по почте. О нарушении сроков заявила прокуратура, потребовавшая лишить депутата его полномочий.
Примечательно, что свои декларации также не сдали Юрий Туров, Владимир Егоров и Вячеслав Гордеев. Однако на внеочередной сессии Горсовет отстранил от работы только Суртаева. После этого прокурор Красноярского края Михаил Савчин заявил, что надзорное ведомство не станет обжаловать итоги голосования.
Фото: Сергей Суртаев / Facebook.