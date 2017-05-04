Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цехВ конце 2018 года или начале 2019-го первые летные экземпляры МС-21 должны быть поставлены «Аэрофлоту»
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Моя мама постаралась": Борисова резко ответила журналистам
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
"Я не даю советов сыну": Орбакайте о свадьбе наследника
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
11:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Суд не стал восстанавливать Сергея Суртаева в правах депутата Горсовета

Депутат попытался обжаловать решение о своей отставке.

Источник: AP 2017

Центральный районный суд Красноярска отклонил иск экс-депутата Горсовета Сергея Суртаева, который пытался обжаловать свою отставку из-за просроченной декларации. Материалы дела опубликованы на официальном сайте инстанции.

Согласно опубликованным документам, спустя некоторое время после увольнения Суртаев обратился в суд, потребовав вернуть его на пост депутата. В своем заявлении он отметил, что процедура рассмотрения вопроса была нарушена. По словам Суртаева, комиссия по этике не выявила умысла в просрочке сдачи документов.

Однако суд установил, что имеющиеся нарушения не были признаны Горсоветом. В марте иск был отклонен в полном объеме. В материалах дела отмечается, что вердикт суда вступает в силу 3 мая.

Напомним, Сергей Суртаев был отправлен в отставку 6 декабря прошлого года. Причиной тому стала несвоевременная подача декларации о доходах — депутат не успел предоставить документы в установленный срок. Сам Суртаев оправдывался тем, что был в Туве по рабочим делам и отправил документы в Красноярск по почте. О нарушении сроков заявила прокуратура, потребовавшая лишить депутата его полномочий.

Примечательно, что свои декларации также не сдали Юрий Туров, Владимир Егоров и Вячеслав Гордеев. Однако на внеочередной сессии Горсовет отстранил от работы только Суртаева. После этого прокурор Красноярского края Михаил Савчин заявил, что надзорное ведомство не станет обжаловать итоги голосования.

Фото: Сергей Суртаев / Facebook.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске открыли памятник узникам фашистских лагерей
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
СМИ: Администрация США поставила цель устранить руководство КНДР
Макрон победил Ле Пен по итогам дебатов
Китай ответил на критику со стороны КНДР
В России готовят аналог грин-карты
Четверть российских пилотов могут лишиться работы
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
«Рабочая лошадь»: странный пикап, за которым выстроилась очередь Компания Workhorse Group из штата Огайо рассекретила характеристики и внешность своего электрического пикапа W-15
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Как выглядят актрисы из «Стражей Галактики 2» на самом деле Что скрывает позолота, а также зеленая кожа и рожки гусеницы? Смотрим на Зои Салдану, Карен Гиллан и других звезд вторых «Стражей Галактики» без грима
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь