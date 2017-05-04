Суд не стал восстанавливать Сергея Суртаева в правах депутата Горсовета

Центральный районный суд Красноярска отклонил иск экс-депутата Горсовета Сергея Суртаева, который пытался обжаловать свою отставку из-за просроченной декларации. Материалы дела опубликованы на официальном сайте инстанции.

Согласно опубликованным документам, спустя некоторое время после увольнения Суртаев обратился в суд, потребовав вернуть его на пост депутата. В своем заявлении он отметил, что процедура рассмотрения вопроса была нарушена. По словам Суртаева, комиссия по этике не выявила умысла в просрочке сдачи документов.

Однако суд установил, что имеющиеся нарушения не были признаны Горсоветом. В марте иск был отклонен в полном объеме. В материалах дела отмечается, что вердикт суда вступает в силу 3 мая.

Напомним, Сергей Суртаев был отправлен в отставку 6 декабря прошлого года. Причиной тому стала несвоевременная подача декларации о доходах — депутат не успел предоставить документы в установленный срок. Сам Суртаев оправдывался тем, что был в Туве по рабочим делам и отправил документы в Красноярск по почте. О нарушении сроков заявила прокуратура, потребовавшая лишить депутата его полномочий.

Примечательно, что свои декларации также не сдали Юрий Туров, Владимир Егоров и Вячеслав Гордеев. Однако на внеочередной сессии Горсовет отстранил от работы только Суртаева. После этого прокурор Красноярского края Михаил Савчин заявил, что надзорное ведомство не станет обжаловать итоги голосования.

Фото: Сергей Суртаев / Facebook.