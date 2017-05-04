Выборы ректора вуза, на должность которого претендует Ольга Ковтун, перенесли на октябрь

Екатеринбургское СМИ newdaynews.ru считает, что это произошло потому, что ни один из выдвинувшихся шести кандидатов не прошёл аттестацию в федеральном минздраве, соответственно, без аттестации учёный совет вуза не имеет права назначать дату проведения конкурса.

Напомним, полномочия бывшего ректора Сергея Кутепова истекли ещё в марте и заявки на его место начали принимать ещё осенью прошлого года. Ольга Ковтун сейчас является первым проректором вуза. Кроме неё на пост ректора также претендуют экс-министр здравоохранения Свердловской области Владимир Климин, декан лечфака УГМУ Сергей Чернядьев, зампредседателя Российской ассоциации брахитерапевтов и председатель Тюменского регионального отделения Российского общества урологов Александра Зырянова, проректор по лечработе уральской медакадемии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию и заведующий кафедрой глазных болезней уральского медуниверситета Сергей Коротких.