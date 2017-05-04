Выборы ректора вуза, на должность которого претендует Ольга Ковтун, перенесли на октябрь
В Уральском государственном медуниверситете перенесли конкурс по выбору ректора, на должность которого претендует
В Уральском государственном медуниверситете перенесли конкурс по выбору ректора, на должность которого претендует
Екатеринбургское СМИ newdaynews.ru считает, что это произошло потому, что ни один из выдвинувшихся шести кандидатов не прошёл аттестацию в федеральном минздраве, соответственно, без аттестации учёный совет вуза не имеет права назначать дату проведения конкурса.
Напомним, полномочия бывшего ректора Сергея Кутепова истекли ещё в марте и заявки на его место начали принимать ещё осенью прошлого года. Ольга Ковтун сейчас является первым проректором вуза. Кроме неё на пост ректора также претендуют