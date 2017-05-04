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10:53 (мск), источник: PROUFU.ru

Башкирию посетит Министр внутренних дел РФ

Завтра личному составу МВД по РБ будет представлен новый руководитель ведомства в республике — генерал-майор Роман Деев.

Указ о его назначении в нашу республику был подписан Президентом РФ еще 1 мая.

Уже завтра Министр Внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представит Романа Деева и его заместителя, начальника полиции по РБ полковника Андрея Демидова в Управлении МВД по РБ. Для этого министр лично посетит башкирскую столицу.

Напомним, что место министра в республике было вакантно несколько месяцев после перехода Михаила Закомалдина на должность федерального инспектора.

Отметим, что оперативники МВД сейчас задействованы в громких делах, связанных с уфимской администрацией. Не так давно прошла смена руководства и регионального СКР, а на днях был снят и первый заместитель главного башкирского следователя. Все это говорит о том, что приезд Владимира Колокольцева будет носить отнюдь не дежурный характер. Кроме всего прочего Роман Деев назначен к нам из Забайкальского края, а полковник Демидов с должности замминистра Татарстана. Это сразу два больших назначения, и они должны сработаться без лишних трений.

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