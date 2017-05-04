Локоть назвал себя дублером Зюганова на президентских выборах

Отделения КПРФ в регионах определились с предложениями по кандидатам в президенты России от Компартии. В числе претендентов несколько сибиряков — губернатор Иркутской области Сергей Левченко и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Локоть подчеркнул, что не планирует самовыдвижения и не обсуждает с федеральным центром возможность своего выдвижения.

«Мне просто некогда этим заниматься. Я для себя вижу работу в Новосибирске. У меня большая сфера ответственности перед городом и жителями. Основные силы я хочу приложить здесь», — заявил Локоть на брифинге 4 мая.

Он добавил, что на партийной конференции КПРФ действительно была предложена его кандидатура, но «в итоге решение было такое: кандидатура номер один — Геннадий Зюганов, а я там в качестве дублера», — сказал градоначальник.

Мэр подчеркнул, что вариантов у КПРФ много, но решение будет приниматься на майском съезде партиb, уточняет РБК.