Суд признал незаконной продажу главой Советска земли самому себе

Ведомство требовало признать сделку недействительной, а Воищеву вернуть 63,6 тыс. рублей, которые он заплатил за участок.

Напомним, в феврале региональная прокуратура заподозрила Николая Воищева в конфликте интересов. По мнению надзорного ведомства, сити-менеджер сам себе продал 2736 кв. метров земли за 63,6 тыс. рублей. Прокурор направил в Советский городской суд исковое заявление с требованием признать действия Николая Воищева незаконными, а договор купли-продажи недействительным. Сам Воищев заявил, что он ничего не нарушал.