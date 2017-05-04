Суд признал незаконной продажу главой Советска земли самому себе
Советский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры касательно продажи главой администрации Советска Николаем Воищевым участка самому себе, сообщает
Советский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры касательно продажи главой администрации Советска Николаем Воищевым участка самому себе, сообщает
Ведомство требовало признать сделку недействительной, а Воищеву вернуть 63,6 тыс. рублей, которые он заплатил за участок.
Напомним, в феврале региональная прокуратура заподозрила Николая Воищева в конфликте интересов. По мнению надзорного ведомства,