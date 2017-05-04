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11:52 (мск), источник: Новый Калининград

Суд признал незаконной продажу главой Советска земли самому себе

Советский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры касательно продажи главой администрации Советска Николаем Воищевым участка самому себе, сообщает пресс-служба Калининградской областной прокуратуры в четверг.

Источник: Новый Калининград

Ведомство требовало признать сделку недействительной, а Воищеву вернуть 63,6 тыс. рублей, которые он заплатил за участок.

Напомним, в феврале региональная прокуратура заподозрила Николая Воищева в конфликте интересов. По мнению надзорного ведомства, сити-менеджер сам себе продал 2736 кв. метров земли за 63,6 тыс. рублей. Прокурор направил в Советский городской суд исковое заявление с требованием признать действия Николая Воищева незаконными, а договор купли-продажи недействительным. Сам Воищев заявил, что он ничего не нарушал.

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