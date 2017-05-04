Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из России

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Турецкие компании могут возобновить беспошлинный ввоз российской пшеницы. Об этом сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, выступая в Стамбуле, его слова передает агентство Bloomberg.

Договоренности о снятии Турцией ограничительной пошлины на российское зерно были достигнуты по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Однако сроки снятия запрета не уточнялись. При этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил журналистам, что это вопрос нескольких дней.

С 15 марта Анкара исключила Москву из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин.

С 1 января 2016 г. на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В марте российское правительство сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции. Это уже не первое смягчение эмбарго в отношении Турецкой Республики. В октябре 2016 г. Россия разрешила ввоз ряда турецких фруктов (косточковые и цитрусовые).