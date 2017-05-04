Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из России
Агентство сообщило об этом со ссылкой на заявление министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.
Агентство сообщило об этом со ссылкой на заявление министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.
МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Турецкие компании могут возобновить беспошлинный ввоз российской пшеницы. Об этом сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, выступая в Стамбуле, его слова передает агентство Bloomberg.
Договоренности о снятии Турцией ограничительной пошлины на российское зерно были достигнуты по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Однако сроки снятия запрета не уточнялись. При этом
С 15 марта Анкара исключила Москву из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин.
С 1 января 2016 г. на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В марте российское правительство сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции. Это уже не первое смягчение эмбарго в отношении Турецкой Республики. В октябре 2016 г. Россия разрешила ввоз ряда турецких фруктов (косточковые и цитрусовые).