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12:02 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из России

Агентство сообщило об этом со ссылкой на заявление министра экономики Турции Нихата Зейбекчи.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Турецкие компании могут возобновить беспошлинный ввоз российской пшеницы. Об этом сообщил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи, выступая в Стамбуле, его слова передает агентство Bloomberg.

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Договоренности о снятии Турцией ограничительной пошлины на российское зерно были достигнуты по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Однако сроки снятия запрета не уточнялись. При этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил журналистам, что это вопрос нескольких дней.

С 15 марта Анкара исключила Москву из списка стран, ввозящих сельхозпродукцию без пошлин.

С 1 января 2016 г. на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции. В марте российское правительство сняло запрет на поставки жевательной резинки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции. Это уже не первое смягчение эмбарго в отношении Турецкой Республики. В октябре 2016 г. Россия разрешила ввоз ряда турецких фруктов (косточковые и цитрусовые).

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