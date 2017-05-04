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14:57 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко: 2017 год будет переломным во взаимоотношениях с Китаем

Александр Лукашенко заявил, что 2017 год будет переломным во взаимоотношениях Беларуси и Китая и сотрудничество двух стран выйдет на новый уровень.

Источник: Ежедневник.by

«Мировая экономика и политика стали, к сожалению, непредсказуемыми. Но вопреки мировым вызовам Беларусь и Китай создали мощные, прочные и надежные межгосударственные связи — отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации — участниками пресс-тура в Беларусь.. — Пожалуй, не найдется в Европе более близкой Китаю страны, чем Беларусь».

Глава государства обратил внимание, что председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян, посещая недавно Беларусь, назвал страны железными братьями, пишет БЕЛТА.

«И действительно, сегодня нашу дружбу, которая длится четверть века, а корнями уходит в более давнюю историю, мы называем всепогодной, — отметил президент. — Мы достигли значимых результатов и в политике, поддерживая друг друга в международных организациях, и в экономике». Беларусь и Китай уже реализовали десятки инвестиционных проектов в энергетике и строительстве, сейчас совместно создают индустриальный парк. В гуманитарной сфере идет обмен студентами, развивается сотрудничество в области науки и туризма.

«Тем не менее считаю, что взаимодействие между Беларусью и Китаем должно быть еще более масштабным и динамичным. Именно поэтому нынешний год мы оцениваем как переломный в двусторонних отношениях», — подчеркнул белорусский лидер.

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