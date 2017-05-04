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11:39 (мск), источник: Nakanune.ru

«Я бы сделал так же», — глава свердловского минспорта сделал заявление о драке на матче «Урал» — «Локомотив»

Глава свердловского минспорта Леонид Рапопорт прокомментировал драку футболистов на матче «Урал» — «Локомотив». Министр лично присутствовал на игре, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: Nakanune.ru

Заявление о скандальном матче Рапопорт сделал в рамках программы «Акцент» на ОТВ.

«К сожалению, я смотрел вживую футбол и было не очень хорошо видно столкновение спортсменов. Насколько я знаю, было подлое высказывание бразильца, провокация. Причем не на твердом русском языке. Конечно, нервы у всех взвинчены… Как спортсмен, я его понимаю, как чиновник, я могу сказать, что этого делать нельзя. Я бы сделал так же», — признался Леонид Рапопорт.

Напомним, в финале Кубка России уральцы уступили московскому «Локомотиву» со счетом 0:2. В концовке матча произошла драка игроков, в результате с поля были удалены футболисты «Урала» Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, а также игроки «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан.

Позднее президент «Урала» Григорий Иванов пообещал обсудить с Артемом Фидлером и Романом Павлюченко, который в драке не участвовал, но жестко отреагировал на потасовку и поведение бразильца, их поведение во время финала Кубка.

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко уже выступил с заявлением, отметив, что участники драки обязательно будут наказаны.

Комментарии
1
Геннадий Николаев
Смотрел матч. Горжусь уральскими парнями. Не повезло немного с отличными ударами Ильину, а то бы могло сложиться совсем иначе. Спасибо игрокам, тренерскому составу и руководству клубом.
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