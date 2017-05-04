Свердловская прокуратура взялась за «забывчивых» депутатов
50 человек не отчитались о доходах.
50 человек не отчитались о доходах.
Прокуратура Свердловской области направила в администрацию губернатора запрос на предоставление перечня муниципальных депутатов, не отчитавшихся о своих доходах за 2016 год, сообщили «Уралинформбюро» в
19 апреля на заседании регионального правительства первый
«Депутаты обязаны были отчитаться до 30 апреля, у них также есть месяц на устранение недостатков в свои отчетах. В июне начинаем проверки и будем принимать процессуальные решения», — пояснили «Уралинформбюро» в прокуратуре области.