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11:57 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловская прокуратура взялась за «забывчивых» депутатов

50 человек не отчитались о доходах.

Источник: УралИнформБюро

Прокуратура Свердловской области направила в администрацию губернатора запрос на предоставление перечня муниципальных депутатов, не отчитавшихся о своих доходах за 2016 год, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе надзорного ведомства.

19 апреля на заседании регионального правительства первый вице-губернатор Владимир Тунгусов заявил, что декларации «забыли» сдать 50 депутатов. Максимальное наказание, грозящее за уклонение от отчетов — лишение мандата.

«Депутаты обязаны были отчитаться до 30 апреля, у них также есть месяц на устранение недостатков в свои отчетах. В июне начинаем проверки и будем принимать процессуальные решения», — пояснили «Уралинформбюро» в прокуратуре области.

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