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11:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пыхтин рассказал, что его хотят «уйти» с поста министра соцразвития

НОВОСИБИРСК, 4 мая, ФедералПресс. Министр социального развития Новосибирской области Сергей Пыхтин после почти годичного молчания дал интервью, в котором рассказал о том, что его пытаются убрать с этого поста.

Сергей Пыхтин руководил департаментом социального развития обладминистрации с 2005 года, а с 2010 года стал министром социального развития в региональном правительстве. Этот пост он сохранил при трех губернаторах: Викторе Толоконском, Василии Юрченко и Владимире Городецком.

Однако в прошлом году появились слухи, что министр вскоре уйдет в отставку, в СМИ появились «разоблачительные» материалы. Сам же Сергей Пыхтин ушел на больничный и никаких публичных заявлений с этого времени не делал.

Впервые свою точку зрения на те события и на сегодняшнюю ситуацию он решил изложить «8 каналу». Пыхтин заявил, что знает имена тех людей, которые организовали на него атаку. Он уверен, что она была обусловлена тем, что «кого-то нашли на мое место». По его словам, «была состряпана кляуза, которая была увезена в Москву определенными людьми. В этой кляузе была собрана грязь». Министр также назвал ее «проплаченной».

Сергей Пыхтин сообщил, что он «трижды хотел выходить на работу, готовился», но врачи своего согласия пока так и не дали. С губернатором министр не общался, но полагает, что исполняющая обязанности министра Елена Бахарева справляется со своими обязанностями хорошо. Пыхтин заявил, что он выйдет на работу «несмотря на заказную травлю».

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