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15:48 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане примут закон о поддержке землей обманутых вкладчиков

Изменения в Земельный кодекс республики о передаче земли обманутым вкладчикам рухнувших банков, рассмотрел 4 мая комитет Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Источник: Аргументы и факты

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, его планируют принять сразу в трех чтениях. По данным минэкономики РТ, это произойдет на ближайшем заседании татарстанского парламента — в мае.

Изменения касаются пункта 3 статьи 333 Земельного кодекса (ЗК) РТ. В нем предусмотрена возможность предоставления земельного участка, находящегося в госсобственности, в том числе земельного участка, госсобственность на который не разграничена, или участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов. Но есть оговорка, что произойти это может в случае предоставления земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением президента РТ. Причем только для реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, определенным ЗК РТ.

Пока что такими критериями являются: 1) создание или увеличение количества рабочих мест; 2) требование к предполагаемому объему инвестиций; 3) увеличение ежегодных поступлений от налогов, взимаемых на территории РТ; 4) строительство индивидуальных жилых домов и (или) многоквартирных жилых домов для предоставления мер по защите прав граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков.

В законопроекте предлагается внести в этот перечень еще один критерий. Он предусматривает поддержку лиц, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков, а также лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Татарстана.

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