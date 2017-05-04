Назарбаев рассказал про ЭКСПО в интервью National Geographic

В ходе встречи с представителями телеканала глава государства рассказал об истории становления Астаны, актуальности проведения всемирной выставки ЭКСПО-2017, а также ответил на вопрос об интеграции объектов выставки в инфраструктуру столицы после завершения ее работы.

«Нурсултан Назарбаев отметил важность выставки “ЭКСПО-2017” как масштабного события в контексте научно-инновационного развития Казахстана, наследием которого станет целый комплекс новейших разработок и технологий в сфере чистой энергетики, “зеленой экономики” и IT-сферы», — говорится в сообщении.

Интервью проводилось в рамках подготовки телеканалом National Geographic документального фильма «Мегасооружения: Астана. Город будущего».

Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО — 2017» состоится в период с 10 июня по 10 сентября. Тема события определена как «Энергия будущего».