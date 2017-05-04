Муж Елизаветы II прекратит исполнять королевские обязанности с осени

В официальном заявлении дворца говорится, что до августа принц продолжит исполнять свои обязанности по ранее установленному графику — как индивидуально, так и вместе с королевой.

Новые приглашения Филипп принимать не будет, хотя время от времени он все же может посещать определенные публичные мероприятия.

Герцог является патроном, президентом или членом более 780 организаций, с которыми он по-прежнему будет связан, но играть активную роль в их работе уже не станет.

Елизавета II продолжит исполнять полную программу официальных дел при поддержке остальной королевской семьи.