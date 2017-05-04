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12:30 (мск), источник: Газета.Ру

Муж Елизаветы II прекратит исполнять королевские обязанности с осени

Супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Букингемский дворец.

Источник: AP 2017

Решение принял лично принц Филипп. Ее Величество поддержала мужа.

В июне герцогу Эдинбургскому исполняется 96 лет.

В официальном заявлении дворца говорится, что до августа принц продолжит исполнять свои обязанности по ранее установленному графику — как индивидуально, так и вместе с королевой.

Новые приглашения Филипп принимать не будет, хотя время от времени он все же может посещать определенные публичные мероприятия.

Герцог является патроном, президентом или членом более 780 организаций, с которыми он по-прежнему будет связан, но играть активную роль в их работе уже не станет.

Елизавета II продолжит исполнять полную программу официальных дел при поддержке остальной королевской семьи.

Комментарии
1
Профессор
Династия Виндзоров постоянно укрепляется кровью не очень высокородных семейств, поэтому на здоровье не жалуется.)))))
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