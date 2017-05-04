Муж Елизаветы II прекратит исполнять королевские обязанности с осени
Супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Букингемский дворец.
Супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на Букингемский дворец.
Решение принял лично принц Филипп. Ее Величество поддержала мужа.
В июне герцогу Эдинбургскому исполняется 96 лет.
В официальном заявлении дворца говорится, что до августа принц продолжит исполнять свои обязанности по ранее установленному графику — как индивидуально, так и вместе с королевой.
Новые приглашения Филипп принимать не будет, хотя время от времени он все же может посещать определенные публичные мероприятия.
Герцог является патроном, президентом или членом более 780 организаций, с которыми он
Елизавета II продолжит исполнять полную программу официальных дел при поддержке остальной королевской семьи.