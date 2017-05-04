В Каслинском районе выбрали нового главу
Из числа депутатов.
Из числа депутатов.
Депутаты Каслинского района Челябинской области большинством голосов избрали новым главой своего коллегу Игоря Колышева, возглавляющего производственный кооператив «Кооператор». Решение было принято 4 мая.
«За него проголосовало 15 депутатов, 1 — за Ольгу Ремезову. Сегодня Колышев уже сложил с себя полномочия депутата. Теперь, в течение 5 дней, он должен уволиться отовсюду, снять с себя всю собственность, и 11 мая пройдет инаугурация. В 11 часов в администрации ему уже будет вручено удостоверение», — рассказала «Уралинформбюро» председатель районного собрания депутатов Лариса Лобашова.
Преемник Колышева в представительном органе будет определен в единый день голосования 10 сентября 2017 года.
Каслинский район пребывал в обезглавленном состоянии с 15 февраля 2017 года, когда местные депутаты приняли отставку Александра Грачева. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении.