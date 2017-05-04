В Каслинском районе выбрали нового главу

Депутаты Каслинского района Челябинской области большинством голосов избрали новым главой своего коллегу Игоря Колышева, возглавляющего производственный кооператив «Кооператор». Решение было принято 4 мая.

«За него проголосовало 15 депутатов, 1 — за Ольгу Ремезову. Сегодня Колышев уже сложил с себя полномочия депутата. Теперь, в течение 5 дней, он должен уволиться отовсюду, снять с себя всю собственность, и 11 мая пройдет инаугурация. В 11 часов в администрации ему уже будет вручено удостоверение», — рассказала «Уралинформбюро» председатель районного собрания депутатов Лариса Лобашова.

Преемник Колышева в представительном органе будет определен в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Каслинский район пребывал в обезглавленном состоянии с 15 февраля 2017 года, когда местные депутаты приняли отставку Александра Грачева. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении.