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14:44 (мск), источник: РИА Новости

Зюганов не исключает, что будет баллотироваться в президенты в 2018 году

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассматривает вопрос о возможности выдвижения своей кандидатуры на выборах президента России в 2018 году.

Источник: РИА Новости

«Думаю об этом. Я — руководитель крупнейшей партии», — заявил Зюганов журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли он баллотироваться на президентских выборах.

Он также сообщил, что у КПРФ уже давно есть своя программа, которая реализуется на протяжении многих лет.

«Я надеюсь, что к нашей программе прислушаются. Ее поддержали и крупнейшие трудовые коллективы. Она оказала эффекты на народные предприятия. Эта программа подкреплена целым пакетом законов, крайне нужных стране», — подчеркнул он.

Комментарии
2
ВАСИЛИСА КРАСАВИШНА
у Путина нет конкурентов и никогда не будет.планка его работы высоко поднята ..кпд огромен...
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Геннадий Воронов
Именно такой конкурент нужен Путину!
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