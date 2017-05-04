Зампред областного правительства Станислав Гребенщиков ушел в отставку
Глава региона Виктор Назаров освободил своего заместителя от занимаемой должности.
Глава региона Виктор Назаров освободил своего заместителя от занимаемой должности.
Стало известно о еще одном увольнении в правительстве Омской области: свое место покинул
В апреле Станислав Гребенщиков стал фигурантом уголовного дела.
Указанные деньги, как считают следователи, в дело пущены не были — реконструкция объекта не выполнена, а также причинен ущерб компании, выдавшей банковскую гарантию, послужившую основанием для заключения госконтракта.
Напомним, что ранее об увольнении заявили министр культуры Виктор Лапухин и глава минстроя Александр Бирюков. Чиновники объяснили свои увольнения желанием уйти на пенсию.