Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
В Москве могут отменить последний звонок
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Слюги, киклики и хурьма: угадай слова из словаря Брокгауза245 лет назад родился немецкий издатель Фридрих Брокгауз
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от проигрыша «Питтсбургу»
Об кого на этот раз Россия споткнётся в финале? Прогноз на ЧМ
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
СМИ: Орбакайте поделилась подробностями свадьбы сына
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
8Дебаты Макрона и Ле Пен
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12:44 (мск), источник: СуперОмск

Зампред областного правительства Станислав Гребенщиков ушел в отставку

Глава региона Виктор Назаров освободил своего заместителя от занимаемой должности.

Стало известно о еще одном увольнении в правительстве Омской области: свое место покинул вице-губернатор Станислав Гребенщиков. По словам начальника главного управления информационной политики Станислава Сумарокова, Виктор Назаров освободил Гребенщикова от занимаемой должности со 2 мая.

В апреле Станислав Гребенщиков стал фигурантом уголовного дела. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Гребенщиков, занимая государственную должность субъекта Российской Федерации и используя свои должностные полномочия, организовал выплату средств федерального бюджета в сумме более 14 млн рублей подрядчику ООО «СтройИнвестКомплект», заведомо зная, что указанное общество не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам.

Указанные деньги, как считают следователи, в дело пущены не были — реконструкция объекта не выполнена, а также причинен ущерб компании, выдавшей банковскую гарантию, послужившую основанием для заключения госконтракта.

Напомним, что ранее об увольнении заявили министр культуры Виктор Лапухин и глава минстроя Александр Бирюков. Чиновники объяснили свои увольнения желанием уйти на пенсию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
Правительство сообщило о выполнении 90% «майских указов» Путина
Организаторы Евровидения пригрозили России и Украине санкциями
Китай ответил на критику со стороны Северной Кореи
Минфин резко сократит покупки иностранной валюты
Росавиация ответила на петицию пилотов в ICAO
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео) Потребовалось почти 30 минут и «Нива», чтобы спасти спортивный автомобиль из ловушки
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Скончался один из старейших актеров мира Популярность Лукасу Амманну принесли роли в фильмах «Милый друг», «Дни ярости», а также в сериале «Граф Йостер имеет честь»
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь