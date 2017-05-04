Зампред областного правительства Станислав Гребенщиков ушел в отставку

Стало известно о еще одном увольнении в правительстве Омской области: свое место покинул вице-губернатор Станислав Гребенщиков. По словам начальника главного управления информационной политики Станислава Сумарокова, Виктор Назаров освободил Гребенщикова от занимаемой должности со 2 мая.

В апреле Станислав Гребенщиков стал фигурантом уголовного дела. Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Гребенщиков, занимая государственную должность субъекта Российской Федерации и используя свои должностные полномочия, организовал выплату средств федерального бюджета в сумме более 14 млн рублей подрядчику ООО «СтройИнвестКомплект», заведомо зная, что указанное общество не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам.

Указанные деньги, как считают следователи, в дело пущены не были — реконструкция объекта не выполнена, а также причинен ущерб компании, выдавшей банковскую гарантию, послужившую основанием для заключения госконтракта.

Напомним, что ранее об увольнении заявили министр культуры Виктор Лапухин и глава минстроя Александр Бирюков. Чиновники объяснили свои увольнения желанием уйти на пенсию.