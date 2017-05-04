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13:23 (мск), источник: Sputniknews.kz

«Железный марш» боевой техники, или Что казахстанцы увидят на параде

Считанные дни остались до самого массового военного парада в истории страны.

Источник: Sputniknews.kz

Парадные расчеты в полном составе и обмундировании чеканят шаг, а боевая техника «наматывает» очередные километры по улице на площади у монумента «Қазақ елі». Как сообщалось ранее, подготовка к массовому мероприятию началась еще задолго до назначенной даты в воинских частях, позже перешло в воинскую часть 68665 близ Астаны, а теперь проходит на левобережье столицы.

Ожидается, что в параде примут участие порядка 5 тысяч офицеров, военнослужащих по контракту, солдат срочной службы, женщин-военнослужащих. Кроме того, торжественным маршем пройдут пограничники, служащие Национальной гвардии, Службы государственной охраны и воспитанники военно-учебных заведений.

Среди военной техники можно будет увидеть не только привычные многим танки, БМП и БТР, но и бронемашины отечественного производства «Барыс» и «Арлан». В воздушном параде свою мощь продемонстрируют более 70 машин, в том числе десятки вертолетов, самолетов военно-транспортной и фронтовой авиации.

Напомним, нынешний парад станет самым масштабным в истории Казахстана. В нем примут участие до 30 пеших парадных расчетов, более 5 тысяч человек личного состава, более 300 единиц военной техники, более 70 единиц авиации. Особенностью проведения военного парада в 2017 году является привлечение пеших парадных расчетов роты бригады территориальной обороны, роты разведчиков и сводной роты барабанщиков четырех школ «Жас Улан» со всей страны, а также техники военно-технической школы министерства обороны РК.

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