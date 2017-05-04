Гребенщиков лично попросил об отставке

На официальном портале правительства Омской области появилось сообщение о том, что глава региона Виктор Назаров подписал заявление Станислава Гребенщикова об отставке. От занимаемой должности заместителя председателя правительства Гребенщиков освобожден со 2 мая 2017 года.

Станислав Гребенщиков возглавил омское министерство строительства и ЖКК в 2012 году. С июня этого же года он начал совмещать руководство ведомством с обязанностями зампреда регионального правительства. Осенью 2015 года был назначен вице-губернатором без министерского портфеля.