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14:04 (мск), источник: РИА Новости

Поклонская предложила сделать публичным суд над депутатом парламента Крыма

ЕВПАТОРИЯ, 4 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила сделать публичным судебный процесс над депутатом крымского парламента Валерием Гриневичем.

Источник: РИА Новости

Гриневич был избран в парламент по Сакскому одномандатному избирательному округу № 7 от регионального отделения «Единой России». Депутата обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, покушении на мошенничество, а также угрозе убийством. Президиум регионального политического совета крымского регионального отделения ЕР 19 октября 2016 года приостановил членство Гриневича в партии.

«По данному уголовному делу проходит судебное разбирательство. Это уголовное дело является актуальным, резонансным. Полагаю, будет не лишним, если судебный процесс будет проходить гласно, чтобы люди слышали и знали, что у нас неприкосновенных нет», — сказала Поклонская журналистам.

В четверг она открыла свою первую общественную приемную в Евпатории. Очередь начала формироваться еще ночью, к утру список состоял из 150 человек.

Поклонская также заявила, что недовольна работой местных чиновников: «Люди приходят со своими вопросами, накипевшими проблемами, которые связаны с региональным значением. Если бы чиновники на местах работали должным образом, не было бы таких вопросов к представителям федеральной власти». Она подчеркнула, что для нее, с одной стороны, честь помочь людям, с другой — неприятно слушать претензии к работе местных чиновников и правоохранителей.

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