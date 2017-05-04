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14:03 (мск), источник: Интерфакс

Путин заявил о неприемлемости политических убийств

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU — Насилию и убийствам, имевшим место в российской истории, не может быть оправдания, под какими бы политическими лозунгами они ни происходили, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Он выступил на церемонии открытия в Кремле памятного креста на месте гибели в 1905 году московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

Это преступление стало одним из предвестников драматических событий, смуты, гражданского противостояния, с которым столкнулась затем Россия. Они обернулись тяжелейшими потерями, настоящей национальной катастрофой, угрозой утраты самой российской государственности.
Владимир Путин

Как отметил Путин, «насилию, убийствам, какими бы политическими лозунгами они ни прикрывались, не может быть никакого оправдания».

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Президент подчеркнул, что «гибель великого князя потрясла тогда общество, ее восприняли как трагедию представители всех без исключения сословий».

Крест в память о великом князе Сергее Александровиче был поставлен у Никольской башни в 1908 году на народные пожертвования. В 1918 году памятник, созданный по эскизу Виктора Васнецова, был снесен во время субботника при личном участии Владимира Ленина и Якова Свердлова. 1 мая со дня сноса креста исполнилось 99 лет.

Закладной камень в основание креста был заложен и освящен в Кремле 1 ноября 2016 года.

Поручение рассмотреть вопрос о воссоздании на историческом месте креста в память о трагической гибели великого князя Сергея Александровича было дано Путиным в августе 2016 года после осмотра парка, разбитого на месте демонтированного 14 корпуса Кремля.

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Работы по восстановлению креста велись «Российским военно-историческим обществом» и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

Великий князь Сергей Александрович Романов (1857−1905 гг.) — пятый сын императора Александра II, московский генерал-губернатор с 1891 г. Стоял у истоков основания Исторического музея, Музея изобразительных искусств, городского хозяйства. Под его покровительством было создано Императорское православное палестинское общество. Именно в годы его губернаторства в Москве появилось первое трамвайное депо, развивалась промышленность, активно велось строительство.

Великий князь С. А. Романов погиб в результате теракта, совершенного эсером Иваном Каляевым 4 февраля 1905 г. во время выезда из ворот Никольской башни Кремля.

Изначально великий князь был похоронен в кремлевском Чудовом монастыре, снесенном после революции 1917 г. Склеп с останками князя обнаружили только в 1986 году во время восстановительных работ в Кремле. В 1995 году они были перенесены в Новоспасский монастырь, где и установили первую копию креста.

Комментарии
12
Денис Долгополов
При старой власти,хаяли Императора. Восхваляли Ленина. Теперь хают Ленина и восхваляют Императора.
На мой взгляд,оба были "Хороши". Один проявил слабость и самоотстранился. Другой развалил страну и создал новое государство.
Но это история. Этого не изменишь. Хорошо было или плохо. Лучше было бы или нет. Этого мы не узнаем.Нужно развивать страну сейчас,и учится на ошибках предков. Но наши не учатся. А действуют по принципу,хапну сколько смогу,пока не выселили.
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Мистер
На месте убийства Немцова тогда тоже надо открыть памятный крест.
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Геннадий Воронов
Лицемерие. Сила.
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