Явку на выборах губернатора Прикамья планируют на уровне 50%
ПЕРМЬ, 4 мая, ФедералПресс. Принято принципиальное решение о желаемом размере явки на сентябрьских выборах главы Пермского края, сообщают анонимные источники в администрации губернатора.
ПЕРМЬ, 4 мая, ФедералПресс. Принято принципиальное решение о желаемом размере явки на сентябрьских выборах главы Пермского края, сообщают анонимные источники в администрации губернатора.
В качестве ориентира определен показатель в 50%. До глав муниципалитетов эта информация пока еще не доведена. При этом никаких указаний по проценту проголосовавших за кандидатов нет и не будет. «Административный ресурс сработает исключительно на явку», — подчеркнул наш собеседник.
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Последний раз выборы главы Прикамья проходили в 2000 году. Тогда победу одержал Юрий Трутнев при явке в 48,9%. Для оценки активности избирателей в Прикамье обычно используют региональную явку на выборах в Госдуму. Она составляла 48% в 2011 году и 35% в 2016 году.