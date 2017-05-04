Явку на выборах губернатора Прикамья планируют на уровне 50%

В качестве ориентира определен показатель в 50%. До глав муниципалитетов эта информация пока еще не доведена. При этом никаких указаний по проценту проголосовавших за кандидатов нет и не будет. «Административный ресурс сработает исключительно на явку», — подчеркнул наш собеседник.

Получить официальный комментарий пресс-службы главы региона на момент публикации не удалось. На словах представитель администрации губернатора пояснил, что «никаких установок на явку нет, важна легитимность выборов».

Последний раз выборы главы Прикамья проходили в 2000 году. Тогда победу одержал Юрий Трутнев при явке в 48,9%. Для оценки активности избирателей в Прикамье обычно используют региональную явку на выборах в Госдуму. Она составляла 48% в 2011 году и 35% в 2016 году.