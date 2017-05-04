Захарова: крымчанам нужно знакомить остальных россиян с полуостровом

«Мне кажется, нужно делать упор именно на развитии туристической инфраструктуры и затем популяризировать его (Крым — ред.) уже и для российских туристов. Это для вас, крымчан, мне кажется, такое огромное море (возможностей — ред.). Не все граждане России были здесь. Думаю, познакомить граждан России с Крымом должно быть одной из приоритетных задач», — отметила Захарова.

«Я вчера была в Воронцовском дворце. Я была много где, потому что работа забрасывает иногда в экзотические места, но такой красоты я, честно говоря, давно не видела. Одного Воронцовского дворца и парка достаточно, чтобы сделать отпуск просто незабываемым. Я уже не говорю о современной инфраструктуре, современных отелях, достопримечательностях Крыма… Мне кажется, развивать внутренний потенциал исключительно важно, но при этом, конечно, и ждать иностранных туристов, иностранных гостей. Мы вам в этом всегда помогаем», — заключила представитель МИД.