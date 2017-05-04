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14:02 (мск), источник: РИА Крым

Захарова: крымчанам нужно знакомить остальных россиян с полуостровом

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости (Крым). Знакомство с Крымом остальных россиян должно стать одной из приоритетных задач для крымчан. Об этом на брифинге в Севастополе заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, нужно делать упор именно на развитии туристической инфраструктуры и затем популяризировать его (Крым — ред.) уже и для российских туристов. Это для вас, крымчан, мне кажется, такое огромное море (возможностей — ред.). Не все граждане России были здесь. Думаю, познакомить граждан России с Крымом должно быть одной из приоритетных задач», — отметила Захарова.

Она рассказала, что в течение последних трех лет каждое лето посещает Крым, который назвала «во всех смыслах святой землей».

«Я вчера была в Воронцовском дворце. Я была много где, потому что работа забрасывает иногда в экзотические места, но такой красоты я, честно говоря, давно не видела. Одного Воронцовского дворца и парка достаточно, чтобы сделать отпуск просто незабываемым. Я уже не говорю о современной инфраструктуре, современных отелях, достопримечательностях Крыма… Мне кажется, развивать внутренний потенциал исключительно важно, но при этом, конечно, и ждать иностранных туристов, иностранных гостей. Мы вам в этом всегда помогаем», — заключила представитель МИД.

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