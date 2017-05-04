Янукович не въедет в страны ЕС, несмотря на прекращение розыска Интерполом, — ГПУ

«Решением Совета ЕС были наложены санкции на 16 экс-чиновников Украины, которым запрещен въезд на территорию ЕС, а также заморожены их возможные состояния в виде денежных счетов, движимого или недвижимого имущества. В список входят как Клюев и Ставицкий, так и Янукович», — отметил замглавы Генпрокуратуры.

Енин также подчеркнул, что санкции Евросоюза и расследования Интерпола являются независимыми процессами. «Даже отказ Интерпола в так называемой “красной карточке” никоим образом не отменяет ни преступность деяния, совершенного лицами, ни розыск их другими инструментами, в частности, двусторонними», — отметил он.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, как могут решить проблему со снятием бывшего президента Украины Виктора Януковича с розыска Интерпола.