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13:59 (мск), источник: РБК - Украина

Янукович не въедет в страны ЕС, несмотря на прекращение розыска Интерполом, — ГПУ

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович не сможет поехать в страны Европейского союза даже в случае прекращения его розыска Интерполом, передает «Еспресо ТВ».

«Решением Совета ЕС были наложены санкции на 16 экс-чиновников Украины, которым запрещен въезд на территорию ЕС, а также заморожены их возможные состояния в виде денежных счетов, движимого или недвижимого имущества. В список входят как Клюев и Ставицкий, так и Янукович», — отметил замглавы Генпрокуратуры.

Енин также подчеркнул, что санкции Евросоюза и расследования Интерпола являются независимыми процессами. «Даже отказ Интерпола в так называемой “красной карточке” никоим образом не отменяет ни преступность деяния, совершенного лицами, ни розыск их другими инструментами, в частности, двусторонними», — отметил он.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, как могут решить проблему со снятием бывшего президента Украины Виктора Януковича с розыска Интерпола.

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