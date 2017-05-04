Захарова: суд ООН не поддержал претензии Украины к России по поводу Крыма

«В отношении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма, на данном этапе суд признал неправдоподобным обвинение Украины в несоблюдении Россией своих обязательств по этому международному договору. Что касается Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, хотелось бы отметить следующее: Международный суд занял принципиальную позицию и не поддержал многочисленные, хорошо известные заявления украинской стороны о якобы имеющей место так называемой “агрессии”, “оккупации” Крыма как не относящиеся к сути разбирательства», — отметила Захарова.

Кроме того, по словам официального представителя МИД РФ, суд ООН не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной, как и основной в этой части тезис украинского иска о том, что Россия якобы осуществляет «политику стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин».

«Вопреки утверждениям украинской стороны, в тексте решения суда нет ни слова о “репрессиях”, “гонениях” и прочего со стороны России в отношении проживающих в Крыму крымских татар и украинцев, как и о требовании отменить запрет меджлиса крымско-татарского народа», — добавила Захарова.

Она отметила, что в настоящее время решение Международного суда ООН дополнительно изучают «компетентные российские ведомства и учреждения».

«В случае необходимости мы будем дальше комментировать это решение», — заключила официальный представитель МИД России.

Суд ООН отказался вводить временные меры против России по требованию Киева >>.