Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Слюги, киклики и хурьма: угадай слова из словаря Брокгауза245 лет назад родился немецкий издатель Фридрих Брокгауз
Скончался один из старейших актеров мира
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Власти утвердили порядок голосования по сносу пятиэтажек
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от проигрыша «Питтсбургу»
Об кого на этот раз Россия споткнётся в финале? Прогноз на ЧМ
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22По миру прошел Первомай
14:09 (мск), источник: РИА Новости

МИД РФ: решение Киева перекрыть подачу воды из Днепра в Крым бессмысленно

Возведение Киевом новой дамбы, полностью перекрывающей подачу воды из Днепра в Крым, бессмысленно, поскольку полуостров получает воду из других источников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дамба возведена неподалеку от госграницы с Крымом в Каланчакском районе Херсонской области.

Источник: РИА "Новости"

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Возведение Киевом новой дамбы, полностью перекрывающей подачу воды из Днепра в Крым, бессмысленно, поскольку полуостров получает воду из других источников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дамба возведена неподалеку от госграницы с Крымом в Каланчакском районе Херсонской области. Как сообщает телеканал 1+1, дамбу возвели за год и потратили на нее 35 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов). Раньше подача воды в Крым по каналу была заблокирована временной дамбой, сооруженный из мешков с песком.

Читайте также
Захарова: суд ООН не поддержал претензии Украины к России по поводу Крыма

«На днях власти Украины заявили о вводе в строй дамбы, перекрывающей подачу днепровской воды в Крым. Как сообщалось, данное сооружение призвано якобы выполнить важную геополитическую миссию. Бессмысленность такого шага, она очевидна, поскольку эта вода на полуостров не поступает с весны 2014 года. Крымчане научились обеспечивать себя водой из других источников», — сказала Захарова на брифинге для журналистов в четверг.

«Такое ощущение, что кто-то в Киеве, а что уж говорить, мы все знаем, кто, пытается просто наказать крымчан за их выбор, который был сделан в 2014 году… Но эти действия подтверждают только одно — выбор был сделан правильно», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий — около 140 тысяч гектаров. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена с помощью сооружения временной дамбы.

Ранее власти Крыма заявили, что водохранилища естественного стока Крыма заполнены почти на 80%, ограничений в подаче питьевой воды для населения по Крыму и Севастополю не будет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новая российская атомная 'подлодка-сканер' способна на многое
Путин: Политическим убийствам не может быть оправдания
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
России и Украине грозят санкции из-за Евровидения
Зюганов задумался об участии в президентских выборах
Минфин резко сократит покупки иностранной валюты
Навальному выдали загранпаспорт
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео) Потребовалось почти 30 минут и «Нива», чтобы спасти спортивный автомобиль из ловушки
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Скончался один из старейших актеров мира Популярность Лукасу Амманну принесли роли в фильмах «Милый друг», «Дни ярости», а также в сериале «Граф Йостер имеет честь»
Недвижимость
В России изобрели уникальное дорожное покрытие
Московские новостройки подешевели на 7,6%
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь