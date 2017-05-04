МИД РФ: решение Киева перекрыть подачу воды из Днепра в Крым бессмысленно

Дамба возведена неподалеку от госграницы с Крымом в Каланчакском районе Херсонской области. Как сообщает телеканал 1+1, дамбу возвели за год и потратили на нее 35 миллионов гривен (1,3 миллиона долларов). Раньше подача воды в Крым по каналу была заблокирована временной дамбой, сооруженный из мешков с песком.

«На днях власти Украины заявили о вводе в строй дамбы, перекрывающей подачу днепровской воды в Крым. Как сообщалось, данное сооружение призвано якобы выполнить важную геополитическую миссию. Бессмысленность такого шага, она очевидна, поскольку эта вода на полуостров не поступает с весны 2014 года. Крымчане научились обеспечивать себя водой из других источников», — сказала Захарова на брифинге для журналистов в четверг.

«Такое ощущение, что кто-то в Киеве, а что уж говорить, мы все знаем, кто, пытается просто наказать крымчан за их выбор, который был сделан в 2014 году… Но эти действия подтверждают только одно — выбор был сделан правильно», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива сельхозугодий — около 140 тысяч гектаров. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена с помощью сооружения временной дамбы.

Ранее власти Крыма заявили, что водохранилища естественного стока Крыма заполнены почти на 80%, ограничений в подаче питьевой воды для населения по Крыму и Севастополю не будет.