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14:20 (мск), источник: УНИАН

Во Львове Русский культурный центр выселили из арендованного помещения

Во Львове судебные исполнители выселили Русский культурный центр из арендованного помещения. Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, соответствующее процедуру провела исполнительная служба управления юстиции Львовщины.

Источник: УНИАН

«Победа за нами. Только что мы выселили Русское культурное общество из помещения на ул. Короленко, 1а. Мы это сделали, антиукраинское гнездо во Львове наконец закрыли!», — заявил заместитель председателя облсовета Владимир Гирняк.

Справка УНИАН. Русский культурный центр во Львове — организация русской диаспоры во Львове и в западной Украине. Открылся в 1996 году. Центр стал первой из организаций такого направления, созданных на территории СССР, и долгое время был единственным на территории Украины.

25 октября 2016 года Львовский облсовет принял решение о выселении Российского культурного центра из коммунального помещения на улице Короленко, 1А. В решении говорится, что помещение вернут в собственности коммунального учреждения «Недвижимость и имущество», починят, после чего сдадут в аренду организациям, осуществляющим деятельность, связанную с АТО.

После этого представители русской общины во Львове обратились к президенту Петру Порошенко с призывом защитить от «произвола депутатов и чиновников Львовщины».

7 декабря 2016 года Хозяйственный суд Львовской области обязал Русский культурный центр освободить помещение. Облсовет требовал у РКЦ выехать до 14 ноября. Поскольку центр этого не сделал, юристы облсовета подали иск о принудительном выселении.

Теперь облсовет планирует провести конкурс на нового арендатора здания. Общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи или музей.

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