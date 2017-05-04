Во Львове Русский культурный центр выселили из арендованного помещения

«Победа за нами. Только что мы выселили Русское культурное общество из помещения на ул. Короленко, 1а. Мы это сделали, антиукраинское гнездо во Львове наконец закрыли!», — заявил заместитель председателя облсовета Владимир Гирняк.

Справка УНИАН. Русский культурный центр во Львове — организация русской диаспоры во Львове и в западной Украине. Открылся в 1996 году. Центр стал первой из организаций такого направления, созданных на территории СССР, и долгое время был единственным на территории Украины.

25 октября 2016 года Львовский облсовет принял решение о выселении Российского культурного центра из коммунального помещения на улице Короленко, 1А. В решении говорится, что помещение вернут в собственности коммунального учреждения «Недвижимость и имущество», починят, после чего сдадут в аренду организациям, осуществляющим деятельность, связанную с АТО.

После этого представители русской общины во Львове обратились к президенту Петру Порошенко с призывом защитить от «произвола депутатов и чиновников Львовщины».

7 декабря 2016 года Хозяйственный суд Львовской области обязал Русский культурный центр освободить помещение. Облсовет требовал у РКЦ выехать до 14 ноября. Поскольку центр этого не сделал, юристы облсовета подали иск о принудительном выселении.

Теперь облсовет планирует провести конкурс на нового арендатора здания. Общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи или музей.