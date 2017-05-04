Прокурор: Россия не хочет сотрудничать с Украиной по делу Януковича

В феврале официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр сообщил РИА Новости, что ведомство отказало Киеву во временном задержании и взятии под страж Януковича до получения запросов о его выдаче, посчитав его преследование политически мотивированным.

«Никогда еще РФ, а именно Генпрокуратура РФ… не выполняла наши запросы (по делу о госизмене Януковича — Ред.). Они отвечают, что выполнение нашего запроса невозможно», — заявил Кравченко в четверг на брифинге.

По его словам, Россия до сих пор не сообщила украинскому следствию точное место проживание Януковича. Кроме того, как заявил Кравченко, российская сторона не оказывает украинскому следствию помощь в допросе Януковича.

Ранее Янукович в интервью РИА Новости заявлял, что сообщил украинским следователям свой адрес проживания почти два года назад. Этот адрес, по его словам, в том числе, подтвердила Генпрокуратура РФ.

ООболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.

Ранее защита экс-президента сообщила, что Янукович подает жалобу в ЕСПЧ по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе на Украине. Защита сообщила, что это заявление передано представителю британской адвокатской конторы Джозефу Росману и на днях должно быть направлено в ЕСПЧ. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал соблюдение всех прав экс-президента Виктора Януковича на судебном процессе против него, и заявил, что суд не будет «процессом мести».

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.