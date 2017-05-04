Губернатор Ростовской области предложил ввести единую систему оценки качества услуг МФЦ в России

Сейчас есть только возможность оценивать качество федеральных услуг, тогда как половина всех запросов — региональные и муниципальные. В такой ситуации сложно проводить оценку. Василий Голубев во время госсовета в Москве предложил дать возможность бизнесу оценивать качество оказания региональных и муниципальных услуг.

«Удовлетворенность заявителя качеством услуги — главное, но критерии и стандарты сервиса должны быть едиными на всей территории страны», — отметил Василий Голубев.

Так же глава Ростовской области предложил четко прописать регламенты: что сотрудник МФЦ должен знать, что делать в конкретной ситуации и на каждом этапе взаимодействия с заявителем. При этом важно решить и вопрос обучения специалистов. Сегодня каждый регион организует обучение самостоятельно, в том числе, создавая учебные подразделения в составе центров. Однако, по мнению главы региона, это увеличивает различия уровней подготовки специалистов и качества предоставляемых услуг.

«Целесообразно объединить разрозненные учебные центры регионов в единую систему подготовки кадров, — сказал Василий Голубев. — Качественный сервис так же невозможен без системы мотивации персонала. Сегодня МФЦ — это, как правило, конкурентоспособные молодые команды, но текучесть кадров здесь достаточно высока. Приобретая опыт, многие переходят на более оплачиваемые должности. Это и органы власти, и в бизнес-структуры, и чтобы удержать специалистов в системе МФЦ необходимо установить хороший уровень заработной платы. Сейчас по стране она у работников центров — 70% от средней зарплаты по региону».