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15:30 (мск), источник: Noi.md

Тэнасе рассказал о своих планах после ухода из КС

Действующий председатель Конституционного суда Александр Тэнасе отрицает слухи о том, что он намерен после завершения работы в КС участвовать в политике, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

Заявление было сделано Тэнасе в интервью «Ziarul de Gardă». Он уточнил, что собирается продолжить преподавательскую карьеру.

«Я никогда не комментировал и не буду комментировать так называемые “голоса”, которые занимаются только распространением сплетен, упакованных в аналитику. Те же “голоса” все эти годы распространяли всякого рода ложь обо мне, они “делали” меня лидером партии, главой государства, генеральным прокурором и т.д., а теперь “отправляют в политическую миссию”. На самом деле у меня нет никаких планов, кроме преподавательской карьеры и научно-исследовательских проектов», — заявил Тэнасе.

Говоря о кандидатуре Виктории Ифтоди, предложенной правительством на должность судьи Конституционного суда, Тэнасе отметил, что правительство имеет право назначить любое лицо, которое отвечает требованиям.

«В принципе конституционные судьи назначаются в зависимости от сродства между видением и ценностями кандидатов с интересами власти. Назначившая меня власть имела одну политическую окраску, нынешняя власть — другую. Исходя из этого, они решили, что г-жа Виктория Ифтоди является самой подходящей кандидатурой на эту должность».

Александр Тэнасе добавил, что в течение шести лет деятельности в КС он вместе с коллегами воссоздал это учреждение с нуля. По его словам, после десятилетнего застоя, когда КС выносил по 20−30 решений в год по вопросам, не имеющим совершенно никакого значения, «сегодня мы имеем энергичный Конституционный суд с многомерной юриспруденцией, а по оценкам ЕС, решения КС Молдовы отвечают требованиям качества стран Евросоюза».

«В эти годы КС никогда не уходил от ответов на вопросы, которые были отправлены в его адрес», — подчеркнул Тэнасе.

Отметим, что мандат нынешнего председателя КС истек 14 апреля. Правительство назначило на вакантную должность Викторию Ифтоди, бывшего министра юстиции.

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