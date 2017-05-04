Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео)
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю
Месси отказался дать объяснения ФИФА о своём поведении
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
Орбакайте рассказала детали свадьбы сына Никиты - СМИ
Гузеева отдыхает с невесткой: фото из Парижа
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео)
В Lexus предсказали скорую «смерть» седанов
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Подготовка техники к Параду Победы
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22По миру прошел Первомай
15:19 (мск), источник: Publika.md

Как встретили князя Монако в Кишинёве

В Кишинев с двухдневным визитом прибыл князь Монако Альбер Второй. Встречали его с воинскими почестями. Принимал высокого гостя глава кабмина Павел Филип. По итогам переговоров был подписян ряд соглашений о двустороннем сотрудничестве.

Источник: Publika.md

«Дипломатические отношения между Молдовой и Монако были установлены шесть лет назад. Для нас большая честь впервые принимать делегацию княжества в Кишиневе. Это исторический визит», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Один из подписанных договоров касается охраны окружающей среды. Монако поможет засадить деревьями 50 гектаров земли в Старом Оргееве, где хотят открыть первый национальный парк. Также Молдове помогут сохранить популяцию пяти видов редких птиц. И — восстановить кишиневский Ботанический сад.

«Нас приятно удивил ответ на рассказ об ущербе, который Молдова понесла в результате апрельских снегопадов. Мы ценим вашу готовность помочь нам в решении болезненной проблемы — восстановлении Ботанического сада», — отметил Павел Филип.

После высокий гость встретился с председателем парламента Андрианом Канду, далее в программе — возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре. В завтрашней повестке — переговоры с президентом Игорем Додоном и неформальные встречи. Сегодня же состоится бизнес-форум с участием предпринимателей из обеих стран. Устраивает его Ассоциация деловых людей Молдовы и Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта. Обсуждать будут, в частности, потенциал агропродовольственного сектора, IT-отрасли и банковской системы республики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин: Политическим убийствам не может быть оправдания
Российский «конкурент Boeing» покинул сборочный цех
России и Украине грозят санкции из-за Евровидения
Зюганов задумался об участии в президентских выборах
Минфин резко сократит покупки иностранной валюты
Навальному выдали загранпаспорт
Правила ношения георгиевских ленточек изменились в России
Спорт
«Атлетико» и «Монако»: все пропало, или Как попасть в историю Статистика не оставляет шансов соперникам «Реала» и «Ювентуса»
Авто
В Москве спорткар «повис» на лежачем полицейском (видео) Потребовалось почти 30 минут и «Нива», чтобы спасти спортивный автомобиль из ловушки
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Скончался один из старейших актеров мира Популярность Лукасу Амманну принесли роли в фильмах «Милый друг», «Дни ярости», а также в сериале «Граф Йостер имеет честь»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Двухуровневые квартиры и их особенности
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
Какие джинсы вошли в моду (фото) Вот как выглядят шесть самых популярных моделей этого года
Дети
Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт». Телеведущая не уверена, что, родив детей в 25-30 лет, получила бы «позитивный опыт».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь