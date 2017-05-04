Как встретили князя Монако в Кишинёве

«Дипломатические отношения между Молдовой и Монако были установлены шесть лет назад. Для нас большая честь впервые принимать делегацию княжества в Кишиневе. Это исторический визит», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Один из подписанных договоров касается охраны окружающей среды. Монако поможет засадить деревьями 50 гектаров земли в Старом Оргееве, где хотят открыть первый национальный парк. Также Молдове помогут сохранить популяцию пяти видов редких птиц. И — восстановить кишиневский Ботанический сад.

«Нас приятно удивил ответ на рассказ об ущербе, который Молдова понесла в результате апрельских снегопадов. Мы ценим вашу готовность помочь нам в решении болезненной проблемы — восстановлении Ботанического сада», — отметил Павел Филип.