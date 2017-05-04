Как встретили князя Монако в Кишинёве

«Дипломатические отношения между Молдовой и Монако были установлены шесть лет назад. Для нас большая честь впервые принимать делегацию княжества в Кишиневе. Это исторический визит», — сказал премьер-министр Павел Филип.
Один из подписанных договоров касается охраны окружающей среды. Монако поможет засадить деревьями 50 гектаров земли в Старом Оргееве, где хотят открыть первый национальный парк. Также Молдове помогут сохранить популяцию пяти видов редких птиц. И — восстановить кишиневский Ботанический сад.
«Нас приятно удивил ответ на рассказ об ущербе, который Молдова понесла в результате апрельских снегопадов. Мы ценим вашу готовность помочь нам в решении болезненной проблемы — восстановлении Ботанического сада», — отметил Павел Филип.
После высокий гость встретился с председателем парламента Андрианом Канду, далее в программе — возложение цветов к памятнику Штефану чел Маре. В завтрашней повестке — переговоры с президентом Игорем Додоном и неформальные встречи. Сегодня же состоится бизнес-форум с участием предпринимателей из обеих стран. Устраивает его Ассоциация деловых людей Молдовы и Организация по привлечению инвестиций и продвижению экспорта. Обсуждать будут, в частности, потенциал агропродовольственного сектора, IT-отрасли и банковской системы республики.