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15:14 (мск), источник: РБК

Навальному выдали загранпаспорт

Политик Алексей Навальный заявил о получении загранпаспорта. Об этом он написал в своем блоге. Он добавил, что теперь сможет обследоваться в одной из европейских клиник, которая специализируется по глазным ожогам. Политик отметил, что заграничный паспорт ему не выдавали в течении пяти лет.

Источник: AP 2017

По словам Навального, российские врачи порекомендовали ему ехать в специализированные клиники, учитывая то, что политику может грозить пересадка роговицы. Он добавил, что замер зрения накануне показал 15% оставшегося зрения на правом глазу. «Но шансы есть, будем лечить», — подчеркнул политик.

Нападение на Алексея Навального произошло 27 апреля около его московского офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Неизвестный плеснул ему в лицо зеленкой. После этого врачи диагностировали политику химический ожог глаза.

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Позже, 2 мая, Навальный заявил, что из-за ожога он потерял 80% зрения правого глаза. По его словам, врач считает, что это была «смесь зеленки с другой едкой жидкостью». Навальный также сообщал, что его лечению может помочь «выезд в одну из специализированных клиник Швейцарии или Испании», а выехать он не может из-за «дорогого правительства», которое «запретило ему выезд» из России и «не дает загранпаспорт».

Как сообщает «Новая газета», 1 мая пользователи социальных сетей сообщили, что на Навального напали активист патриотического движения SERB Александр Петрунько и снимавший нападение на видео Алексей Кулаков. По мнению пострадавшего, кроме двух опознанных в нападении могли участвовать и другие лица. Кулаков заявил, что приехал туда «просто поснимать на камеру». Ему позвонил человек и сказал, «что что-то планируется на этом месте». По словам Кулакова, он «резко осуждает» нападение.

Комментарии
4
ВАСЕЛИСА КРАСАВИШНА
циклоп
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Эдуард Иванов
Может свалит навеки?
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ВАСЕЛИСА КРАСАВИШНА
человек который подставил столько подростков,ещё мало отделался
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