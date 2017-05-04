Бывший премьер прокомментировал уголовное преследование экс-министра спорта

Об этом господин Тушнолобов заявил сегодня в эфире «Эха Перми».



«То, что он подписал. Во-первых, он согласовывал акты с Виктором Федоровичем (экс-губернатором Прикамья Виктором Басаргиным — “Ъ”). Поле было не засеяно, так как в то время, рано выпал снег. Я абсолютно уверен, что Павел Александрович ничего там не поимел для себя. Да, он подписал. Это, скорее всего, административное нарушение. Я не буду говорить о людях, которые ниже работали», — заметил экс-премьер.



По его словам, «на верхнем уровне» все нормативные документы, которые он подписывал как председатель правительства, проходили через прокуратуру: «Там никаких условий для коррупции не было. А вот ниже, когда подписывались акты выполненных работ, понятно, что какие-то сговоры были. Возможно, люди действовали в чьих-то интересах. Но на меня никогда никто ни с какими предложениями не выходил».



Павлу Ляху инкриминируется два преступления, предусмотренные ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Первое из них было возбуждено осенью прошлого года следственным отделением УФСБ по Пермскому краю. По версии следствия, господин Лях, занимая должность министра физической культуры и спорта Прикамья, 2 ноября 2015 года подписал акт приемки выполненных работ, касающихся реконструкции стадиона «Динамо» в Перми, на сумму около 45 млн руб. Согласно контракту, нужно было заменить покрытие футбольного поля и беговых дорожек. По данным контролирующих органов, стоимость работ была завышена на 13,8 млн руб. Постановление о возбуждении второго дела было вынесено 29 марта. По данным «Ъ», речь в деле может идти о подписании документов, касающихся проведения сборов, которые несколько лет назад организовывались рядом спортивных федераций края, а финансировались министерством спорта. Бывший чиновник помещен под домашний арест до 3 июня.