Минобороны отреагировало на якобы ужасную находку в сухпайке для ВСУ

В оборонном ведомстве рассказали, что попытались связаться с автором упомянутого поста, однако тот на обращение не отреагировал.
«Из имеющейся информации, а именно фотоизображения содержимого консервы, путем предварительного анализа можно сделать вывод, что изображения созданы с помощью графического редактора», — говорится в сообщении.
Поэтому Минобороны делает вывод, что мотив публикации такого поста — умышленное распространение заведомо ложных данных с целью дискредитации ВСУ.
Как сообщал УНИАН, 3 мая Турович обнародовал фото сухпая «Завтрак туриста», на котором в мясе четко видны зубы.