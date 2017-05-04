Минобороны отреагировало на якобы ужасную находку в сухпайке для ВСУ

В оборонном ведомстве рассказали, что попытались связаться с автором упомянутого поста, однако тот на обращение не отреагировал.

«Из имеющейся информации, а именно фотоизображения содержимого консервы, путем предварительного анализа можно сделать вывод, что изображения созданы с помощью графического редактора», — говорится в сообщении.