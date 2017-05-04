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15:18 (мск), источник: РИА Новости

На переговорах в Астане приняли меморандум о зонах безопасности в Сирии

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане подписали меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии, церемония была прервана представителями сирийской оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2017

Изначально о том, что участники переговоров по Сирии приняли меморандум, сообщил представитель МИД Казахстана. Позже подписи под документом поставили представители стран-гарантов — РФ, Ирана и Турции.

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Как передает корреспондент РИА Новости, церемония подписания меморандума прервалась криками оппозиции, некоторые оппозиционеры покинули зал переговоров, при этом большая часть оппозиции осталась в зале.

В Астане 3—4 мая проходят переговоры по Сирии, в которых участвуют представители стран-гарантов — РФ, Ирана, Турции, а также представители США, ООН, сирийского правительства и оппозиции.

Накануне глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев заявил, что к четвергу на переговорах в Сирии в Астане планируется согласовать ещё ряд документов, помимо меморандума о 4 зонах безопасности (о создании четырех зон деэскалации — в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны). По его словам, предложение о зонах деэскалации в Сирии связано с безрезультатной полуторагодовой работой по размежеванию умеренной оппозиции и террористов.

Комментарии
1
ВАСЕЛИСА КРАСАВИШНА
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