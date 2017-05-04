Студентов вынуждают уехать: бюджетных мест в Молдове все меньше

Степанюк отметил, что в результате внедрения политики экономии на образовании с 2009 года в Молдове бюджетное финансирование этой сферы сократилось с 8,4% до 6,9% ВВП.

«Сейчас меньше 7% ВВП выделяется на образование. Это очень мало для любой европейской страны. И в данном случае Республика Молдова идет по самому наихудшему пути, потому что если не финансируешь образование, значит не финансируешь будущее этой страны», — считает собеседник радиостудии Sputnik Молдова.

По словам бывшего вице-премьера, экономия на образовании в Молдове уже привела к тому, что молодые люди, успешно закончившие лицей, уезжают из страны на учебу за рубеж.

Виктор Степанюк подчеркнул, что эмиграционная активность наиболее перспективной части молдавской молодежи с годами будет усиливаться.

«В последние годы видна очень активная эмиграция, например, в Румынию, в Россию, на Украину. И это очень плохо. Поэтому, я, как педагог, бывший государственный служащий, говорю, что власти идут по очень неправильному пути. Сокращение каждый год, а это происходит последние четыре года, каждый год сокращается на 10−15−17 процентов финансирование образования — это говорит о неэффективности власти», — подчеркнул Виктор Степанюк.