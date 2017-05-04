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15:56 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Кто не работает, тот не ест. Нардепы лишились 1,7 млн грн за прогулы

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Из заработной платы народных депутатов вычли 1,7 миллиона гривен за пропуски заседаний парламента в январе-марте текущего года, сообщила в четверг общественная организация Комитет избирателей Украины со ссылкой на аппарат Рады.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Вследствие начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, за первый квартал 2017 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 1,7 миллиона гривен (более 60 тысячи долларов)», — говорится в сообщении.

Как отметили в Комитете избирателей, согласно законодательству, если депутат пропускает пленарное заседание Рады, зарплата ему за это время не начисляется.

Согласно сообщению, в 2017 году только 10% депутатов посетили все заседания Рады. «Так, в январе-феврале пятеро нардепов пропустили все заседания Рады, в марте — восемь, в апреле — семь», — добавили в Комитете избирателей.

Ранее глава Кабмина Владимир Гройсман озвучил среднюю зарплату в Украине.

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