Кто не работает, тот не ест. Нардепы лишились 1,7 млн грн за прогулы
КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Из заработной платы народных депутатов вычли 1,7 миллиона гривен за пропуски заседаний парламента в
КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Из заработной платы народных депутатов вычли 1,7 миллиона гривен за пропуски заседаний парламента в
«Вследствие начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, за первый квартал 2017 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 1,7 миллиона гривен (более 60 тысячи долларов)», — говорится в сообщении.
Как отметили в Комитете избирателей, согласно законодательству, если депутат пропускает пленарное заседание Рады, зарплата ему за это время не начисляется.
Согласно сообщению, в 2017 году только 10% депутатов посетили все заседания Рады. «Так, в
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