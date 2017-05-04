Новым послом Молдовы в России стал Андрей Негуца

Много лет знаю Андрея Кирилловича как одного из самых профессиональных и опытных молдавских дипломатов.

Уверен, что в своей новой должности он приложит все усилия для укрепления стратегического партнёрства Молдовы с Россией, для возвращения молдавских экспортёров на российский рынок и для окончательного решения вопроса молдавских трудовых мигрантов.

Убеждён, что назначение Андрея Негуцы главой дипломатического представительства Молдовы в России даст новый импульс укреплению отношений между двумя странами, — прокомментировал назначение Негуцы глава государства.

Справка Actualitati.md.

Андрей Негуца занимал посты председателя комиссии по внешней политике Парламента Молдовы, руководителя делегации Парламента в ПАСЕ и сопредседателя от молдавской части межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламента Республики Молдова и Федерального Собрания Российской Федерации (2001 2003 гг.), чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова во Франции, по совместительству в Испании и Португалии (2003 2006 гг.), постоянного представителя Республики Молдова при Совете Европы (2006 2008 гг.), чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова в Российской Федерации (2008 2012 гг.).