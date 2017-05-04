Французская прокуратура завела дело об информационной атаке на Макрона

Прокуратура Франции заявила, что ей поступила жалоба от партии «Вперед!» и кандидата в президенты Эмманюэля Макрона на распространяемые в соцсетях данные о том, что Макрон владеет счетом в офшорах, сообщает Reuters. Собеседник в ведомстве рассказал агентству, что расследование уже начато. Однако официально прокуратура подтвердила только наличие жалобы от штаба Макрона. В ней не содержится указаний на конкретные лица, отметили в прокуратуре.

Публикации об офшорных счетах Макрона появились в интернете в среду, 3 мая, незадолго до начала теледебатов между ним и Марин Ле Пен. Во время самой дискуссии про эти счета упомянула сама кандидат от националистов. Макрон информацию о счетах опроверг и обвинил свою конкурентку в распространении порочащих его слухов.

«За этим стоит Ле Пен. Она мобилизовала интернет-армию», — заявил Макрон.

Комментируя инцидент в четверг, 4 мая, Макрон заявил, что сторонники «Национального фронта» распространяют ложные данные, причем они «в ряде случаев связаны с интересами России».

В свою очередь, Марин Ле Пен заявила, что у нее нет доказательств, что Макрон владеет счетами в офшорах.