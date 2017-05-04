Майские указы Президента выполнены на 92%
В Москве проходит заседание Государственного совета.
В Москве проходит заседание Государственного совета.
Принцип одного окна, снос
Главная тема обсуждения — исполнение майских указов Президента. Как известно, они подписаны в 2012 году и касаются практически всех сфер: социальной политики, здравоохранения, образования, науки, качества услуг ЖКХ, обеспечения комфортным жильем — всего 11 пунктов. Выполнение каждого из них на Южном Урале — под личным контролем Бориса Дубровского.
Так, в прошлом году в новые квартиры заехали две с половиной тысячи человек. Еще полторы — в этом году. Полностью ликвидировать