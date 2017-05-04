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15:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Майские указы Президента выполнены на 92%

В Москве проходит заседание Государственного совета.

Принцип одного окна, снос ветхо-аварийного жилья, качественные услуги населению. В Москве проходит заседание Государственного совета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Его проводит Президент России Владимир Путин. В зале был и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Главная тема обсуждения — исполнение майских указов Президента. Как известно, они подписаны в 2012 году и касаются практически всех сфер: социальной политики, здравоохранения, образования, науки, качества услуг ЖКХ, обеспечения комфортным жильем — всего 11 пунктов. Выполнение каждого из них на Южном Урале — под личным контролем Бориса Дубровского.

Так, в прошлом году в новые квартиры заехали две с половиной тысячи человек. Еще полторы — в этом году. Полностью ликвидировать ветхо-аварийные дома необходимо до 1 сентября. И в Челябинской области укладываются в график. В системе госуправления у южноуральской столицы тоже есть успехи. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», — почти 96 процентов. В соответствии с планом решают и другие вопросы. Например, поддержка малого и среднего бизнеса, организация независимой оценки качества услуг.

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