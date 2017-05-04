Губернатор Приангарья подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров

Жителей Приагарья, которые лишились жилья из-за пожаров, переселят в новые дома не позднее 30 сентября 2017 года. Глава региона Сергей Левченко подписал указ о мерах по ликвидации последствий пожаров на территории региона. Документ разработан в связи с происшествиями на территории Киренского, Аларского, Зиминского, Заларинского районов, Саянска и Черемхово, с учетом наиболее крупного ущерба, причиненного в результате пожара в поселке Бубновка Киренского района, для оказания помощи населению, выполнения первоочередных аварийно-восстановительных работ и нормализации обстановки в пострадавших населенных пунктах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Правительству Иркутской области в соответствие с документом необходимо принять распоряжение о выделении средств и обеспечить перевод единовременных денежных выплат из резервного фонда правительства Иркутской области на счета пострадавших граждан. До 6 мая организована работа по приему заявлений и документов от пострадавших граждан для предоставления им денежных выплат, мер социальной поддержки и социальной помощи. Не позднее 1 июня должны быть решены вопросы оказания помощи пострадавшим с использованием всех возможных механизмов, предусмотренных законодательством. Кроме того, министерство имущественных отношений должно не позднее 5 мая внести в Законодательное Собрание Иркутской области проект регионального закона о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность погорельцев. Министерству социально защиты, опеки и попечительства Иркутской области поручено организовать и обеспечить в 2017 году отдых и оздоровление детей из семей пострадавших.

В соответствие с указом во взаимодействии с органами местного самоуправления Киренского района до 15 мая поручено проработать вопрос завершения строительства двух многоквартирных домов для предоставления жилых помещений пострадавшим гражданам поселка Бубновка в других населенных пунктах Киренского района. Новое жилье для погорельцев должно быть оборудовано минимальным набором бытовой техники. Ремонт жилых помещений в многоквартирном доме, пострадавшем в результате пожара в Саянске, должен быть организован до 15 июля. До 1 июня должен быть проработан механизм предоставления древесины и материалов для строительства нового жилья для погорельцев. Также до этого срока должен быть решен вопрос предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, расположенным на пострадавшей территории. Органы местного самоуправления, в свою очередь, должны определить участки для строительства жилья и социальных объектов.

Также в указе предложено Законодательному собранию региона обеспечить рассмотрение в первоочередном порядке законодательных инициатив, направленных на ликвидацию последствий крупномасштабных пожаров и обеспечить при необходимости созыв внеочередных заседаний регионального парламента.

Напомним, резервный фонд правительства РФ направил порядка 104,8 тысячи рублей на частичное покрытие расходов по ликвидации последствий пожаров в Иркутской области. Деньги выделены на оказание пострадавшим материальной помощи, а также на содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых людей.