На майских выборах в Ростовской области протестируют технологию QR-кода
Избирательная комиссия Ростовской области готовится протестировать новую технологию изготовления протоколов об итогах голосования. Теперь бланки оснастят
Избирательная комиссия Ростовской области готовится протестировать новую технологию изготовления протоколов об итогах голосования. Теперь бланки оснастят
Впервые новшество применят во время предстоящих 21 мая дополнительных выборов депутатов донского парламента по Новошахтинскому и Семикаракорскому избирательным округам. Об этом ИА REGNUM 4 мая проинформировали в
Среди преимуществ новинки особо отмечается сокращение количества ошибок и нарушений, а также максимальная скорость передачи результатов голосования.
Председатель облизбиркома Сергей Юсов назвал технологию «дополнительным механизмом контроля и защиты достоверности данных итоговых протоколов».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов Госдумы РФ Ростовская область отличилась. 18 сентября 2016 года члены территориальной избирательной комиссии совершили вброс бюллетеней, а в списки избирателей были внесены заведомо ложные сведения о выдаче бланков 382 избирателям. На самом деле эти ростовчане в голосовании участия не приняли. По закону ответы три члена участковой избирательной комиссии № 1958 Пролетарского района и один наблюдатель. Уголовное дело уже направлено в суд.
Напомним, в планах Центральной избирательной комиссии РФ применить эту технологию на всех избирательных участках страны в ходе проведения выборов президента России в 2018 году. Положиться на систему можно будет после того, как она будет протестирована регионах.
Выборы президента России запланированы на 11 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.