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16:26 (мск), источник: ТАСС

Художник Петр Павленский получил политическое убежище во Франции

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский художник-акционист Петр Павленский получил политическое убежище во Франции. Об этом сообщило AFP со ссылкой на его адвоката.

Источник: РИА "Новости"

Павленский стал известен после нескольких громких акций. Так, в октябре 2014 года обнаженный художник отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве, летом 2012 года, зашив себе рот, вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot, в ноябре 2015 года Павленский поджог входную дверь главного здания ФСБ на Мясницкой улице в Москве. В России в отношении Павленского возбуждено дело по статье «Побои».

Комментарии
4
Андрей Гончаров
Ему там самое место
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дядя Коля
Дело за малым , осталось на Эйфелевой башне уши себе полностью отрезать...
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Скорпион
непонятно, ухо отрезал, письку то что кажется святое и то свою покалечил, а за попу получается боится в тюрьме? сразу убег.
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