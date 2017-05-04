Порошенко лишил украинского гражданства Артеменко и Боровика

Фото соответствующего указа в Facebook обнародовал народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении гражданства народного депутата Андрея Артеменко и депутата Одесского городского совета Александра Боровика.

Указ датирован 29 апреля. В нем отмечается, что в соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины (президент принимает решение о лишении гражданства — УП) и статей 17 и 19 закона Украины о гражданстве, указанные лица лишаются гражданства Украины.

Кроме Артеменко и Боровика украинское гражданство потеряли Денис Новгородский, Лилия Юзич и Оксана Нусс.

Как известно, статья 17 и 19 закона Украины о гражданстве определяют основания для лишения гражданства Украины, среди которых — гражданство другой страны.