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17:49 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ"/. 4 мая в Москве Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в совместном заседании Государственного совета Российской Федерации и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

Источник: Башинформ

На заседании обсуждались вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг через сеть многофункциональных центров (МФЦ), независимой оценки качества услуг в социальной сфере и расселения граждан из аварийного жилья.

Открывая заседание, Президент России Владимир Путин отметил позитивные изменения в таких значимых для жизни граждан сферах, как здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство. Пол его словам, реализация майских указов позволила укрепить партнёрство всех уровней власти и гражданского общества в решении национальных задач. Многие положения этих документов получили развитие в приоритетных проектах Правительства Российской Федерации и других программах и планах.

— Хотел бы отметить и работу руководителей регионов, их управленческих команд, — сказал Владимир Путин. — В субъектах Федерации, где грамотно и ответственно подошли к делу, сконцентрировали ресурсы и усилия на решении проблем граждан, несмотря на все сложности, удалось получить действительно серьёзные, заметные результаты.

Говоря о темах повестки дня, Президент России сообщил, что в целом по стране работает 3 000 МФЦ, которые предоставляют практически весь спектр госуслуг. В прошлом году число обращений превысило 60 млн.

— Принципиальная задача — создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации, — подчеркнул глава государства. — Это важный шаг к созданию целостной, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг.

Владимир Путин отметил, что в рамках реализации майских указов начато внедрение независимой оценки качества работы организаций социальной сферы. Это реальная возможность для людей влиять на процесс изменений в работе учреждений здравоохранения, образования и культуры.

Еще одним вопросом повестки дня стало переселение граждан из авариного жилья. С 1 января 2014 года по сентябрь 2017 года необходимо расселить 11,15 млн кв. м, на которых проживает 711,6 тысячи человек. На 1 апреля 2017 года расселено 8,13 млн кв. м, на которых проживает 520 тысяч человек. Это около 73 процентов от планового показателя.

Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а на переходный период — продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который доказал свою эффективность.

В Башкортостане функционирует 45 МФЦ на 633 окна и 512 центров обслуживания заявителей на 558 окон, организованных в формате территориально обособленных структурных подразделений. На их базе заявителям доступны 74 вида услуг федеральных органов власти, 98 — республиканских органов власти, 1 140 — органов местного самоуправления, 27 — прочих организаций. Охват населения услугами МФЦ составляет 98,43 процента (плановое значение, установленное майскими указами — не менее 90 процентов).

Для организации независимой оценки качества предоставления услуг в социальной сфере при всех отраслевых министерствах республики созданы Общественные советы, в состав которых вошли представители общественных организаций, средств массовой информации, учёные, эксперты, ветераны, инвалиды.

В Башкортостане реализуется адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с федеральным софинансированием. За время её реализации (2013−2017 годы) расселено 6 034 аварийных жилых помещения площадью 232,1 тысячи кв. м. Из аварийного жилья расселено 16 645 граждан. Для этих целей построено 360 многоквартирных домов площадью 350,28 тысячи кв. м.

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