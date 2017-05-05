В Воронеже депутаты ужесточили региональный закон о курении
Жителям области запретили курить в коммунальных квартирах и общежитиях.
Жителям области запретили курить в коммунальных квартирах и общежитиях.
В Воронежской области установили дополнительные ограничения на курение. Депутаты обновили областной закон № 20-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в Воронежской области». Поправки опубликовали 3 мая, сообщила
Согласно принятым изменениям, на территории Воронежской области теперь запрещено курить в кладовках, на кухнях и других помещениях общего пользования в коммунальных квартирах и общежитиях. Закон вступит в силу 14 мая.
— Каждый решает сам, курить ему или нет. Но оказывать негативное влияние на здоровье окружающих — недопустимо. Именно поэтому депутаты установили дополнительные ограничения на курение табака в коммунальных квартирах и общежитиях. Запрет затронул те части жилья, которые используются совместно разными людьми. Мы много сегодня говорим о необходимости формирования культуры здорового образа жизни. Принятый закон будет работать именно в этом направлении, — прокомментировал изменение законодательства председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.
Напомним, что борьба за здоровый образ жизни и ужесточение закона о курении началась в России с 2013 года. Тогда вступил в силу федеральный антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах (кафе, ресторанах, гостиницах, поездах