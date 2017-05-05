Николай Меркушкин принял участие в заседании Госсовета под председательством президента РФ

В работе приняли участие министры федерального правительства, лидеры парламентских партий, губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

Тема госсовета — исполнение майских указов главы государства. На повестке дня были рассмотрены три блока вопросов: предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, независимая оценка качества услуг в социальной сфере и расселение граждан из аварийного жилья.

Открывая заседание, Владимир Путин заметил, что за прошедшие годы удалось придать некоторую новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных, значимых для жизни граждан сферах, таких как здравоохранение, образование, культура, жилищно-коммунальное хозяйство.

Впрочем, глава государства подчеркивает, что проблем и нерешенных вопросов пока остается больше, чем того, что уже удалось сделать. Президент добавил, что эффективность работы серьезно возросла благодаря общественному контролю.

Переходя к повестке дня, глава государства напомнил, что еще несколько лет назад жители России, чтобы получить справку, вынуждены были «обивать пороги различных контор, платить деньги посредникам».

Сегодня, после открытия многофункциональных центров, ситуация изменилась в лучшую сторону. «В целом по стране работает три тысячи МФЦ, которые предоставляют практически весь спектр госуслуг. В прошлом году число обращений превысило 60 миллионов», — сообщил Владимир Путин.

Президент добавил, что нельзя останавливаться на достигнутом. «В некоторых центрах пока еще сохраняются очереди, далеко не везде предоставляется полный спектр услуг, а их качество даже в МФЦ не всегда отвечает требованиям, которые люди к ним предъявляют. Обращаю внимание, именно мнение людей, их пожелания и должны стать основой для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства замечает, что сейчас стоит принципиальная задача создать условия, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ, независимо от места своего проживания и регистрации. «Это важный шаг к созданию целостной, интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг», — уверен президент.

Николай Меркушкин, подводя итоги заседания, отметил что Самарская область вошла в число девяти регионов, где наиболее успешно реализуется проект оказания госуслуг через МФЦ и отметил, что эта работа будет продолжаться. «Мы сейчас также находимся среди лучших регионов по доле услуг, оказываемых через МФЦ», — добавил губернатор.

Вторая важная тема — независимая оценки качества работы организаций социальной сферы. По убеждению президента, независимая оценка — это реальная возможность для людей влиять на процесс изменений в работе тех учреждений, которые наиболее важны в ежедневной практической жизни: это больницы, поликлиники учреждения образования и культуры.

«Нужно исключить конфликт интересов в ходе независимой оценки. Для этого расширить участие в ее проведении Общероссийского народного фронта, социально ориентированных НКО, общественных палат в регионах», — заявил Владимир Путин.

Николай Меркушкин уверен, что необходимо сделать так, чтобы новая форма оказания услуг населению, в том числе и через МФЦ, была приемлемой для людей. «Проводились специальные социологические исследования в разных регионах, в целом около 75% людей удовлетворены качеством оказываемых услуг. В Самарской области примерно такие же показатели, но нам надо продолжать работу в таком русле, чтобы процент людей, довольных качеством госуслуг, составлял 90%», — отметил губернатор.

Третий блок вопросов, рассмотренных в ходе совещания — это ликвидация аварийного жилья.

«Мы поставили перед собой очень сложную цель — до сентября 2017 года предоставить новое комфортное жилье более 700 тыс. наших граждан. С 1 января 2014 года по сентябрь 2017 года необходимо расселить 11,15 млн кв. м, на которых проживает 711,6 тыс. человек. На 1 апреля 2017 года расселено 8,13 млн кв. м, на которых проживает 520 тыс. человек — это 73% от планового показателя», — привел статистические данные президент.

Владимир Путин подчеркнул, что подавляющее большинство регионов выполняют поставленные задачи, несмотря на сложности в экономике. «Хочу предостеречь тех, кто в погоне за соблюдением сроков пытается навязывать людям дома, где крыши текут, штукатурка осыпается, чтобы отчитаться. Важны не только сроки, но и качество жилья. Также прошу детально разобраться с теми случаями, когда люди по формальным, зачастую надуманным причинам не были включены в программу переселения», — поставил задачу Владимир Путин.

Президент дал поручение правительству страны совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года. На переходный же период Владимир Путин предложил продлить работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства.

Николай Меркушкин отметил, что в новой программе может быть учтено жилье, которое будет признано аварийным после 1 января 2012 года. Сейчас же под программу переселения подпадает только ветхий и аварийный фонд, признанный до 1 января 2012 года.

Также губернатор добавил — на то, чтобы детально проработать новую программу, у правительства РФ совместно с субъектами федерации есть полтора года. «Нужно учесть все нюансы. Есть примеры отдельных территорий, когда местные власти просто ждали, пока дома признают аварийными, не проводя своевременного капитального ремонта. Если идти по этому пути, то через 10−20 лет почти весь жилой фонд страны можно будет признать ветхим», — резюмировал Николай Меркушкин.

Если говорить о Самарской области, то в последние несколько лет темпы переселения из ветхого и аварийного жилья значительно возросли. Так, только в прошлом году переселение шло уже вчетверо интенсивнее, чем в 2012 году. Всего же за 5 лет было переселено более 16 тыс. человек.