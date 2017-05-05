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09:17 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Валерий Шанцев поставил перед нижегородским минздравом задачу избавиться от формального подхода к проверкам больниц

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поставил перед нижегородским минздравом задачу избавиться от формального подхода к проверкам больниц. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, об этом губернатор заявил по итогам заседания госсовета, посвященного исполнению майских указов президента. Мероприятие состоялось 4 мая 2017 года в Москве под председательством Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин в рамках госсовета призвал регионы ориентироваться на мнение людей при оценке работы социальных учреждений. «Речь идет о том, чтобы сами граждане высказывали замечания к качеству обслуживания, материально-техническому оснащению учреждений и так далее, оценивали доброжелательность персонала, в конце концов, а потом могли проверить, как учтены их предложения, какие решения приняты, что на практике, на деле реализуется», — подчеркнул глава государства.

По итогам заседания совета, Валерий Шанцев поставил перед областным минздравом новую задачу — избавиться от формального подхода к проверкам лечебных учреждений. «Уже сейчас это делается с привлечением общественных советов, некоммерческих организаций, которые работают в этой сфере. Мы серьезно этим занимаемся, но недостатки еще есть. Больше всего беспокоит формализм, когда протоколы оценки, как братья, похожи у разных организаций. Это нужно исправлять, исключить случаи, когда в экспертные общественные советы включаются руководители предприятий, работу которых эти советы и оценивают. Плюс, конечно, необходимо развивать современные технологии — это шаг вперед», — заявил губернатор.

Напомним, 4 мая 2017 года в детской городской больнице № 25 Нижнего Новгорода установлен терминал системы обратной связи и оценки качества обслуживания «Да/Нет». Ожидается, что до конца II квартала 2017 года такими терминалами будут оснащены 46 медицинских организаций Нижнего Новгорода, Кстова и Дзержинска, а до конца 2017 года — все медучреждения области.

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